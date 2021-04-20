Президент «Баварии»: мы говорим «нет» Суперлиге
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
19 апреля сообщалось, что у «Баварии» и дортмундской «Боруссии» есть 30 дней на вступление в число участников-основателей нового турнира.
«Члены клуба и болельщики отвергают идею Суперлиги. «Бавария» стремится к тому, чтобы европейские клубы продолжили участвовать в таком прекрасном и эмоциональном соревновании, как Лига чемпионов. «Бавария» говорит «нет» Суперлиге», — приводит слова Хайнера пресс-служба «Баварии».
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
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