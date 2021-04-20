«Манчестер Сити» вслед за «Челси» намерен покинуть Европейскую Суперлигу

«Манчестер Сити» намерен покинуть Европейскую Суперлигу, сообщает журналист Мартин Липтон со ссылкой на таблоид The Sun.



По информации источника, «горожане» уже готовят документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира. Ранее «Челси» стал первым клубом, объявившим о выходе из Суперлиги.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Источник: «Челси» намерен покинуть Суперлигу