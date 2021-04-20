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Кроос — о Суперлиге: к сожалению, футболисты не принимают никаких решений

Кроос — о Суперлиге: к сожалению, футболисты не принимают никаких решений
Футбол / Испания 0
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

«Я всегда выступаю за то, чтобы оставлять всё как есть, когда дела идут хорошо. Лига чемпионов, чемпионат мира, национальные лиги — это первоклассные турниры. Суперлига? К сожалению, игроки не принимают никаких решений. Мы марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал рабочий союз футболистов, мы бы не играли в Лиге наций УЕФА или Суперкубке Испании в Саудовской Аравии», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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