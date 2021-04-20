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Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»

Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Стали известны первые последствия выхода английских команд из числа участников Европейской Суперлиги.

Как сообщает talkSPORT, Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Решение Вудворда последовало после негативной реакции на Европейскую Суперлигу.

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

Эд Вудворд вступил в должность председателя правления «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2013 года. За время его работы в «МЮ» он неоднократно критиковался болельщиками «красных дьяволов».

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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