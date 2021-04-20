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Премьер-министр Великобритании отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

Премьер-министр Великобритании отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги
Футбол / Англия 0
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на новости о выходе английских клубов из состава участников Европейской Суперлиги.

«Решение «Челси» и «Манчестер Сити» — если оно будет подтверждено — является абсолютно правильным, и я хвалю их за это.

Надеюсь, что и другие клубы, участвующие в Суперлиге Европы, последуют их примеру», — написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир придумывался в противовес Лиге чемпионов.

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