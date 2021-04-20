Премьер-министр Великобритании отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на новости о выходе английских клубов из состава участников Европейской Суперлиги.
«Решение «Челси» и «Манчестер Сити» — если оно будет подтверждено — является абсолютно правильным, и я хвалю их за это.
Надеюсь, что и другие клубы, участвующие в Суперлиге Европы, последуют их примеру», — написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".
Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир придумывался в противовес Лиге чемпионов.
- 21 апреля 2021
-
00:27
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 20 апреля 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:48
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:11
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:46