Премьер-министр Великобритании отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на новости о выходе английских клубов из состава участников Европейской Суперлиги.



«Решение «Челси» и «Манчестер Сити» — если оно будет подтверждено — является абсолютно правильным, и я хвалю их за это.



Надеюсь, что и другие клубы, участвующие в Суперлиге Европы, последуют их примеру», — написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".



Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир придумывался в противовес Лиге чемпионов.

Премьер-министр Великобритании раскритиковал создание европейской Суперлиги