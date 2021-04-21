Анна Семенович: Быстрову надо посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь

Певица, актриса и экс-фигуристка Анна Семенович рассказала о конфликте с бывшим игроком сборной России Владимиром Быстровым.
«Я этого человека, честно говоря, не знаю и в глаза не видела. Я вообще больше хоккей люблю, чем футбол. Не понимаю, почему наши футболисты при всех условиях не так часто радуют болельщиков хорошими играми и результатами. Возможно, им всё-таки стоит включить больше дисциплины, работать на тренировках эффективнее и показывать результат, который ждёт вся страна. Хочется, чтобы наши футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной жёлтой хроники. Чтобы их имена ассоциировались с победами, а не походами по барам и, как в случае с Быстровым, хамством в адрес женщин. Просто после таких высказываний этого замечательного человека многие считают, что все футболисты — глупые люди. Как с женщинами-блондинками, стереотип. Если футболист — что с него взять, он вряд ли умен. И после таких слов и поступков это мнение укрепляется. То есть он подвел не себя, а многих своих коллег. Его поведение недостойно нормального мужчины. Я ему не подружка, почему на «ты»? Я состоявшаяся женщина, мы с ним в одной песочнице не росли, за одним столом не выпивали. Тем более у спортсменов всё-таки есть солидарность, все понимают, через что прошли представители других видов. Это адский труд. Твои сверстницы идут на свидание, играть, гулять — ты бежишь на тренировку. Я уважаю любого спортсмена, который дошел по крайней мере до КМС.
Господин Быстров, вам бы немного заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите», — цитирует Семенович «Спорт-экспресс».
- 21 апреля 2021
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