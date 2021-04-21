Эндрос Таунсенд — о Суперлиге: некоторые владельцы клубов причинили слишком много вреда

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд оценил позицию владельцев клубов английской Премьер-лиги, которые поддерживали создание Европейской Суперлиги.
«Думаю, некоторые из них причинили слишком много вреда. Они не футбольные болельщики и не думают: «Мы делаем это на благо футбола». Конечно, они думают о деньгах и пытаются заработать как можно больше на своих клубах.
Да, люди могут называть их жадными, но эти ребята стали миллионерами и миллиардерами не потому, что проявляли понимание. В своей работе они были безжалостны. Я могу понять, почему они пошли на это. Но это очевидно было неправильным решением. В итоге же было принято правильное решение», — приводит слова Таунсенда talkSPORT.
Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Вчера, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.
- 21 апреля 2021
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