Борис Игнатьев: надеялся на провал Суперлиги. Российский футбол выбросили из обоймы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал крах проекта Европейской Суперлиги, организованной 12 топ-клубами.
«Надеялся на провал Суперлиги. Поймите, мы всегда надеемся на то, что люди примут правильные решения, — так оно и получилось. Силы добра победили! На нашем земном шаре всё же есть некая справедливость.
Я стал с большим почтением относиться к руководителям «Баварии». Немецкий клуб возглавляют настоящие футбольные люди, которые не думают лишь о финансах: Румменигге, Беккенбауэр… Это бывшие футболисты, ставшие функционерами. Но мало быть функционером, они принимают правильные решения!
Суперлига была интересна определённому кругу людей. По этой причине наш футбол выбросили из обоймы — российские команды не участвовали бы в данном турнире. Что это значит? У нашего футбола не было бы никакого развития, а мне хотелось бы наблюдать за тем, как мы будем выглядеть на фоне больших футбольных событий», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 21 апреля 2021
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