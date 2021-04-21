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Футболисты «Шальке» спасаются бегством от разгневанных фанатов. Видео

Футболисты «Шальке» спасаются бегством от разгневанных фанатов. Видео
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Болельщики «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в «твиттере» Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты «Шальке» спасаются бегством от разгневанных фанатов.

Видео с погоней болельщиков «Шальке» за футболистами:

Напомним, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» принимала «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Таким образом, «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша турнира в активе гельзенкирхенской команды 13 очков, в то время как идущий на 17-м месте «Кёльн» набрал 26 очков. «Шальке» покинет Бундеслигу впервые за 33 года.

Лидером турнирной таблицы немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 71 очко. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (61) и франкфуртский «Айнтрахт» (56). Напомним, действующим победителем турнира является «Бавария».

«Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги
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