Болельщики «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в «твиттере» Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты «Шальке» спасаются бегством от разгневанных фанатов.
Видео с погоней болельщиков «Шальке» за футболистами:
Напомним, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» принимала «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Таким образом, «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша турнира в активе гельзенкирхенской команды 13 очков, в то время как идущий на 17-м месте «Кёльн» набрал 26 очков. «Шальке» покинет Бундеслигу впервые за 33 года.
Лидером турнирной таблицы немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 71 очко. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (61) и франкфуртский «Айнтрахт» (56). Напомним, действующим победителем турнира является «Бавария».
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