Нванкво Кану: я был удивлён, когда «Арсенал» отпустил Ивоби

Бывший футболист «Арсенала» Нванкво Кану выразил недоумение по поводу решения «канониров» продать Алекса Ивоби в «Эвертон» летом 2019 года.

«Я был удивлён, когда они отпустили Алекса. Он должен был оставаться частью команды. С ним в составе „Арсенал“ был бы сильнее. В нём течёт кровь „Арсенала“, он полностью выкладывался ради команды. Я уверен, что в „Арсенале“ ему было бы комфортнее, чем в „Эвертоне“», — приводит слова Кану Metro.

Кану выступал за «Арсенал» с 1999 по 2004 год. В составе «канониров» нигериец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также один раз стал обладателем Суперкубка страны.

Ивоби в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 27 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Фулхэм»