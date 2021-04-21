Нванкво Кану: я был удивлён, когда «Арсенал» отпустил Ивоби

Бывший футболист «Арсенала» Нванкво Кану выразил недоумение по поводу решения «канониров» продать Алекса Ивоби в «Эвертон» летом 2019 года.
«Я был удивлён, когда они отпустили Алекса. Он должен был оставаться частью команды. С ним в составе „Арсенал“ был бы сильнее. В нём течёт кровь „Арсенала“, он полностью выкладывался ради команды. Я уверен, что в „Арсенале“ ему было бы комфортнее, чем в „Эвертоне“», — приводит слова Кану Metro.
Кану выступал за «Арсенал» с 1999 по 2004 год. В составе «канониров» нигериец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также один раз стал обладателем Суперкубка страны.
Ивоби в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 27 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Фулхэм»
- 21 апреля 2021
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