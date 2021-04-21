Малком: не хотел уходить из «Барселоны», но мне было нужно играть в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал, почему согласился покинуть «Барселону».
«Не хотел уходить из «Барселоны», но мне было нужно продолжать играть в Лиге чемпионов. Кроме того, я забочусь о своей семье в России и в Бразилии. В финансовом отношении мой трансфер оказался лучшим решением для обеих сторон. Решил уйти, чтобы играть. Я принял трудное решение, многие игроки не ушли из каталонского клуба, они предпочитают оставаться в клубе, потому что это «Барселона». Я же решил играть», — цитирует Малкома Globo Esporte.
В 2019 году Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.
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