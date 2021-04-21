Малком — о сборной России: мечтаю играть за Бразилию, но должен быть план «Б»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступлений за сборную России.

«Конечно, я бразилец. Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть план «Б». Играть в сборной Бразилии — моя самая большая мечта. Но нужно играть, снова забивать голы, снова выделяться на поле, а потом уже думать об этом», — цитирует Малкома Globo Esporte.

За сборную России заиграны три натурализованных бразильца — защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Краснодара» Ари и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.



Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.