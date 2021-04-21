Малком — о сборной России: мечтаю играть за Бразилию, но должен быть план «Б»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступлений за сборную России.
«Конечно, я бразилец. Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть план «Б». Играть в сборной Бразилии — моя самая большая мечта. Но нужно играть, снова забивать голы, снова выделяться на поле, а потом уже думать об этом», — цитирует Малкома Globo Esporte.
За сборную России заиграны три натурализованных бразильца — защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Краснодара» Ари и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.
- 21 апреля 2021
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:15
-
15:12
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:11
-
13:59
-
13:59
-
13:56