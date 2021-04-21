Потрясающая реакция Уго Льориса не позволила «Саутгемптону» открыть счёт в начале матча

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Идёт 10-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.
На 2-й минуте после фланговой подачи в штрафную «Тоттенхэма» защитник «святых» Мохаммед Салису нанёс опаснейший удар головой, но вратарь «шпор» Уго Льорис отразил мяч. Первым на добивании оказался нападающий гостей Че Адамс, который незамедлительно пробил с лёта, но Льорис потащил и этот удар!
Видео невероятного спасения в исполнении Уго Льориса
«Тоттенхэм», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на пять очков от зоны еврокубков, которую замыкает «Вест Хэм Юнайтед». «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.
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