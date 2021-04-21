Геркус: форма «Локомотива» и ЦСКА с трудом различима. Зачем зрителям глаза ломать?

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о форме железнодорожников и армейцев в матче 1/2 финала Кубка России.
«Форма „Локомотива“ и ЦСКА с трудом различима — глаза можно сломать. Очень неудобно. Надеюсь, реформа судейства не обойдёт и такую важную деталь, как внимание к выбору формы командами. Зачем зрителям глаза ломать?» — написал Геркус в «твиттере».
В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
«Локомотив» и ЦСКА как участники еврокубков начали своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), а в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1). В свою очередь армейцы сначала победили «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем одолели тульский «Арсенал» (2:1).
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