«Не понимаю, как выжил». Президент «Ингульца» чудом пережил взрыв гранаты

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк, едва не погибший из-за взрыва гранаты, рассказал о происшествии.
«У меня всё нормально, сейчас нахожусь не в больнице. Ни с чем не связываю этот инцидент. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь и говоришь, просто ни о чём, улыбаемся все, и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил. Это сделал человек, который был с нами в компании. Меня накрывает столом, это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло. Из клуба всю ночь звонили», — цитирует Поворознюка Footballua.tv.
Инцидент произошёл 20 апреля в Петрово. В комнате, где находился президент «Ингульца» и ещё двое человек, взорвалась граната.
- 21 апреля 2021
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