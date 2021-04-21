«Локомотив» одержал десятую победу подряд

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Эта победа стала десятой подряд для «Локомотива». В текущем календарном году подопечные Марко Николича ещё не проигрывали.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский. Во втором тайме, на 53-й минуте, защитник железнодорожников Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов в борьбе с хавбеком ЦСКА Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу армейцев Игорю Акинфееву. Автогол записали на Облякова. В концовке встречи хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк довёл счёт до разгромного.



Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые ранее одолели грозненский «Ахмат» (1:1, 4:1 — по пенальти).