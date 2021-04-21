«Милан» дома проиграл «Сассуоло», пропустив два гола в концовке

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, ему ассистировал Алексис Салемакерс. На 76-й минуте Джакомо Распадори сравнял счёт. Спустя семь минут он же оформил дубль, ему ассистировал Доменико Берарди.

«Милан» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (49) находится на восьмом месте.