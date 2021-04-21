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«Милан» дома проиграл «Сассуоло», пропустив два гола в концовке

«Милан» дома проиграл «Сассуоло», пропустив два гола в концовке
Футбол / Италия 0

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, ему ассистировал Алексис Салемакерс. На 76-й минуте Джакомо Распадори сравнял счёт. Спустя семь минут он же оформил дубль, ему ассистировал Доменико Берарди.

«Милан» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (49) находится на восьмом месте.

Италия - Серия А. 32-й тур
21 апреля 2021, среда. 19:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Чалханоглу – 30'   1:1 Распадори – 76'   1:2 Распадори – 83'
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