«Милан» дома проиграл «Сассуоло», пропустив два гола в концовке
В матче 32-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, ему ассистировал Алексис Салемакерс. На 76-й минуте Джакомо Распадори сравнял счёт. Спустя семь минут он же оформил дубль, ему ассистировал Доменико Берарди.
«Милан» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (49) находится на восьмом месте.
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