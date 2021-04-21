Ивица Олич объяснил, что необходимо исправить в игре ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).
«Что могу сказать, команда начала хорошо, но потом пропустили. У «Локомотива» что оборона, что вратарь сыграли очень здорово.
Что команде надо исправить? Забивать. Надо использовать те шансы, которые у нас есть, работать в этом направлении. У нас плохие стандарты, надо исправлять ещё и этот момент. Другое, что нужно, – концентрация и желание забивать. Иначе получится так, как сегодня. У нас сейчас не так много времени, поэтому надо усиленно готовиться к дерби. Разберём завтра ошибки сегодняшнего матча, постараемся сделать всё, чтобы до конца сезона они не повторялись.
У нас сейчас очень мало игроков, поэтому каждый, кто будет готов к «Спартаку», важен», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 21 апреля 2021
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