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Ивица Олич объяснил, что необходимо исправить в игре ЦСКА

Ивица Олич объяснил, что необходимо исправить в игре ЦСКА
Футбол / Кубок России 0
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Что могу сказать, команда начала хорошо, но потом пропустили. У «Локомотива» что оборона, что вратарь сыграли очень здорово.

Что команде надо исправить? Забивать. Надо использовать те шансы, которые у нас есть, работать в этом направлении. У нас плохие стандарты, надо исправлять ещё и этот момент. Другое, что нужно, – концентрация и желание забивать. Иначе получится так, как сегодня. У нас сейчас не так много времени, поэтому надо усиленно готовиться к дерби. Разберём завтра ошибки сегодняшнего матча, постараемся сделать всё, чтобы до конца сезона они не повторялись.

У нас сейчас очень мало игроков, поэтому каждый, кто будет готов к «Спартаку», важен», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
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