Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николич прокомментировал разгромную победу в матче с ЦСКА

Николич прокомментировал разгромную победу в матче с ЦСКА
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче 1/2 финала Кубка с ЦСКА.

«Это очень, очень трудная и сложная победа. Но у нас получилось. Надо поздравить болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но всё равно надо ещё поработать, чтобы последние пять игр провести увереннее и качественнее.

Чуть-чуть меня беспокоит статистика, что ЦСКА нанёс больше ударов, чем мы. Надо поработать над качеством. Но, повторюсь, мы уверенно выиграли – самоотдача футболистов была на самом высоком уровне», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021