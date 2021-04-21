Николич прокомментировал разгромную победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче 1/2 финала Кубка с ЦСКА.

«Это очень, очень трудная и сложная победа. Но у нас получилось. Надо поздравить болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но всё равно надо ещё поработать, чтобы последние пять игр провести увереннее и качественнее.

Чуть-чуть меня беспокоит статистика, что ЦСКА нанёс больше ударов, чем мы. Надо поработать над качеством. Но, повторюсь, мы уверенно выиграли – самоотдача футболистов была на самом высоком уровне», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.