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Головин — в запасе «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом»

Головин — в запасе «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом»
Футбол / Франция 0

«Монако» опубликовал состав на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом». Российский полузащитник Александр Головин начнёт встречу со скамейки запасных.

«Монако»: Маецки, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Диоп, Фофана, Чуаэми, Йоветич, Фолланд.

Матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2020/2021 «Лион» — «Монако» состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:10 мск.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 17 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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