Головин — в запасе «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом»

«Монако» опубликовал состав на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом». Российский полузащитник Александр Головин начнёт встречу со скамейки запасных.



«Монако»: Маецки, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Диоп, Фофана, Чуаэми, Йоветич, Фолланд.



Матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2020/2021 «Лион» — «Монако» состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:10 мск.



Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 17 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.