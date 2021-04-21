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«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне»

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне»
Футбол / Испания 0

В матче 31-го тура испанской Примеры «Осасуна» переиграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт открыл Хави Мартинес, ему ассистировал Хонатан Кальери. На 30-й минуте счёт сравнял нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, голевую передачу отдал Гонсалу Гедеш. Спустя две минуты Кальери оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. Роберто Торрес установил окончательный счёт, забив третий гол «Осасуны».

Российский полузащитник Денис Черышев, который попал в стартовый состав гостей, провёл на поле 68 минут.

«Валенсия» в 32 матчах набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Осасуна» (40) поднялась на 8-е место.

В другом матче Примеры «Севилья» обыграла «Леванте» (1:0).

Испания - Примера. 31-й тур
21 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
3 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Мартинес – 13'   1:1 Гамейро – 30'   2:1 Кальери – 32'   3:1 Торрес – 67' (пен)
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