Президент «ПСЖ» занял пост главы Ассоциации европейских клубов
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи назначен на пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA), сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, ранее обязанности главы Ассоциации европейских клубов исполнял президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занявший пост вице-президента созданной Европейской Суперлиги. Аньелли занимал пост руководителя ECA с 2017 года.
«Для меня большая честь быть избранным моими коллегами. Лидерство, целостность и сплочённость нашей организации сегодня, в этот поворотный момент для европейского футбола, важны как никогда прежде. Я заявляю о безоговорочной преданности всему футбольному сообществу. Наша игра, которую любят миллионы болельщиков, будет процветать только в единстве», — отметил Аль-Хелаифи.
Президент «Ювентуса» Аньелли ушёл с поста главы Ассоциации европейских клубов
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