Вагнер Лав: если мы придём к соглашению с ЦСКА, я буду счастлив вернуться
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Кайрат», признался, что был бы счастлив вернуться в московский клуб.
«Мне нравится то, что есть сейчас. Семья хорошо адаптировалась в Казахстане, и всё, что происходит, радует меня. Но я не знаю, что будет завтра. Если будет возможность, и мы придём к соглашению с ЦСКА, я буду счастлив вернуться. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, в котором у меня была такая красивая история. Если получится вернуться в ЦСКА, сделаю всё, чтобы клуб вновь завоёвывал трофеи», — приводит слова Лава Yahoo Esportes Brasil.
Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
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