Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче Бундеслиги, Холанд не реализовал пенальти

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала берлинский «Унион». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 27-й минуте встречи нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Спустя несколько секунд форвард хозяев Марко Ройс открыл счёт. Во втором тайме, на 88-й минуте, защитник Рафаэл Геррейру упрочил преимущество дортмундской команды в счёте.
Дортмундская «Боруссия» набрала 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» (43) — на восьмом месте.
В другом матче тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:2, «Штутгарт» проиграл «Вольфсбургу» (1:3), а «Вердер» уступил «Майнцу» (0:1).
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