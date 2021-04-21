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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче Бундеслиги, Холанд не реализовал пенальти

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче Бундеслиги, Холанд не реализовал пенальти
Футбол / Германия 0
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В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала берлинский «Унион». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 27-й минуте встречи нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Спустя несколько секунд форвард хозяев Марко Ройс открыл счёт. Во втором тайме, на 88-й минуте, защитник Рафаэл Геррейру упрочил преимущество дортмундской команды в счёте.

Дортмундская «Боруссия» набрала 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» (43) — на восьмом месте.

В другом матче тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:2, «Штутгарт» проиграл «Вольфсбургу» (1:3), а «Вердер» уступил «Майнцу» (0:1).

Германия - Бундеслига. 30-й тур
21 апреля 2021, среда. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Ройс – 27'   2:0 Геррейру – 88'
Германия - Бундеслига. 30-й тур
21 апреля 2021, среда. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 25'   0:2 Лацаро – 45+1'   1:2 Крамарич – 48'   2:2 Бебу – 60'   3:2 Крамарич – 65'
Германия - Бундеслига. 30-й тур
21 апреля 2021, среда. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Шлагер – 13'   0:2 Вегорст – 29'   0:3 Герардт – 65'   1:3 Кастро – 90+1'
Кубок России. 1/2 финала
21 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Камано – 16'   2:0 Обляков – 53' (автогол)   3:0 Крыховяк – 90+1'
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