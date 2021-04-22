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«Реал» разгромил «Кадис» и вышел на первое место в Примере

«Реал» разгромил «Кадис» и вышел на первое место в Примере
Футбол / Испания 0
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В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 3:0.

На 30-й минуте счёт открыл Карим Бензема, который реализовал пенальти. Второй гол забил Альваро Одриосола. Бензема навесил от левого края штрафной на Одриосолу, который нанёс удар головой в невысоком прыжке без сопротивления и спокойно отправил мяч в сетку. На 40-й минуте Бензема довёл счёт до разгромного. Винисиус на правом углу вратарской зацепился за мяч, тот отскочил к Каземиро, а тот выполнил техничный навес на Бензема, который от линии вратарской пробил головой в ближний угол.

«Реал» в 32 матчах набрал 70 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (70) — на втором месте, у «матрасников» есть матч в запасе.

Испания - Примера. 31-й тур
21 апреля 2021, среда. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 30' (пен)   0:2 Одриосола – 33'   0:3 Бензема – 40'
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