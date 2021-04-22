«Бойко – крыса!» Фанаты киевского «Динамо» устроили перепалку с вратарём

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Во вторник, 21 апреля, в матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» встречался с киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Городской» в Тернополе и завершилась победой киевской команды со счётом 3:0.

Окончание встречи было омрачено неоднозначным поведением болельщиков клуба из Киева, которые после словесной перепалки с 33-летним голкипером «Динамо» Денисом Бойко начали скандировать с трибуны оскорбительную кричалку «Бойко – крыса!»

Поводом этому послужило то, что Бойко вступился за главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу, в сторону которого во время матча шли различные кричалки с призывами покинуть клуб.

Напомним, что киевское «Динамо», набрав 55 очков в 22 турах, является лидером в турнирной таблице чемпионата Украины. Своего ближайшего преследователя, в лице донецкого «Шахтёра», киевляне опережают на 10 очков.