Легенда «Ливерпуля»: отмена Суперлиги — это не победа фанатов. Они были вообще ни при чём

Легендарный футболист «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о развале Европейской Суперлиги, основанную на днях 12 топ-клубами.
«Давайте говорить прямо, что произошло. Речь идёт о двух сторонах, которые хотели забрать власть и эксплуатировать футбол. Болельщики были вообще ни при чём. УЕФА пытался удержать власть, АПЛ — сохранить свою силу, а Суперлига — забрать власть себе. Мы решили называть это так: «Фанаты вернули себе игру». В 1992 году, когда стартовала Премьер-лига, футбол превратился в бизнес. Индустрия хотела, чтобы пришли крупнейшие бизнесмены, а болельщики — чтобы кто-нибудь с глубоким карманом забрал их клуб. Тогда было сказано, что любой, кто приходит в футбол, должен понять его природу, но на самом деле всё наоборот. Если мультимиллиардер приходит в футбол, то фанаты должны понять природу бизнеса. И, конечно, баланс так и не был соблюдён нужным образом.
Говорят, отмена Суперлиги — победа болельщиков. Это не победа болельщиков. Победивший в этой истории сможет эксплуатировать фанатов», — цитирует Барнса Liverpool Echo со ссылкой на talkRADIO.
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