Президент «Реала»: трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился ожиданиями от летнего трансферного окна на фоне провала Европейской Суперлиги, главой которой он является.



«В целом этим летом не будет больших трансферов. Когда деньги не переходят от богатых клубов к бедным, это негативно сказывается на всех. В таких условиях невозможно покупать Мбаппе или Холанда. Это касается всех, не только «Реала». Без Суперлиги такие трансферы нельзя осуществить.



Если мы не купим Мбаппе этим летом, я не думаю, что хоть один болельщик выстрелит себе в голову. Они знают, что мы стараемся изо всех сил, и что если что-то не происходит, то лишь потому, что это просто невозможно», — цитирует Переса Goal.com со ссылкой на El Larguero.

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл Единственная хорошая новость: могло быть хуже.