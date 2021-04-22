Вратарь «Тамбова»: в Беларуси получал намного больше. Но в Россию поехал не за деньгами

Вратарь «Тамбова» Родион Сямук рассказал, как изменилась его заработная плата после перехода в российский клуб.
«В Беларуси получал намного больше. Наверное, такая же зарплата, как сейчас, у меня была в «Граните» в 2016 году, когда мы вылетели из высшей лиги – меньше $ 1 тыс. Но в «Тамбов» я поехал не за деньгами и был готов к каким-то трудностям. Я такой человек, которому много не надо. Я же уже играл в проблемных командах, и условия для работы там были намного хуже, чем в «Тамбове». Это касается и тренировочного процесса, и финансов.
Уровень РПЛ – можно сказать, «пушка». По сравнению с Беларусью все намного серьёзнее. Футбол быстрее, техничнее, классные легионеры. Плюс антураж, стадионы. Приезжаешь на игру – и хочется выйти на поле. Болельщики подтягиваются на трибуны после ситуации с коронавирусом, с запретами. Так что, по большому счёту, ощущения реально классные, настоящий кайф», — цитирует Сямука «Трибуна».
- 22 апреля 2021
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