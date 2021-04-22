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Александр Соболев: думаю, мой переход в ЦСКА невозможен

Александр Соболев: думаю, мой переход в ЦСКА невозможен
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился воспоминаниями о трудностях на старте карьеры, а также признался, что не представляет переход в ЦСКА в будущем. Армейцы являются принципиальными соперниками красно-белых.

«В «Локомотиве», ЦСКА, «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Обещали перезвонить, но каждый раз глухо. Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, уже остался бы в барнаульском «Динамо».

Насколько близок был переход в ЦСКА из «Крыльев Советов»? Да ни на сколько. Всё шло быстро. Я тогда просто сказал, что до зимы останусь в Самаре, и всё. Что касается потенциального перехода в ЦСКА в будущем, думаю, что это невозможно», — приводит слова Соболева Sport24.

Александр Соболев рассказал, как отреагировал на критику со стороны Олега Романцева
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