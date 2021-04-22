«Александрия» определилась с кандидатом на пост нового главного тренера
«Александрия» определилась с кандидатом на пост нового главного тренера. Наставник клуба Владимир Шаран, который занимает должность с 2013 года может покинуть команду уже летом. Если это произойдет, то главным претендентом на его место в «Александрии» станет Сергей Ковалец, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, у большинства из футболистов, у которых 30 июня заканчиваются контракты, они не будут пролонгированы. Летом срок соглашений истекает у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало. Прощание с большим количеством игроков вызвано тем, что «Александрии» не удалось выполнить поставленную клубным руководством задачу – пробиться в еврокубки.
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