Фернандиньо — о Суперлиге: хотелось выйти и сказать, что мы против этого

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как в клубе отреагировали на известие о создании Европейской Суперлиги. Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». 20 апреля «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.

«С субботы, начиная с поражения от „Челси“ в Кубке Англии, началось сумасшествие. Мы были расстроены, а потом появилась эта новость о Суперлиге, которая вызвала у нас удивление. Мы такого вообще не ожидали. В итоге возобладал здравый смысл и было принято правильное решение. Все, кто любят футбол, не поддерживают Суперлигу, включая игроков. Мы рады тому, что всё закончилось именно так. Но всё это стало большим сюрпризом.

Это непростая ситуация. Мы хотели, чтобы руководители объяснили, почему они хотят объединиться с другими клубами. Хотелось выйти и сказать, что мы против этого. Мы пообщались между собой и договорились подождать заявления от клуба. Мы рады такому исходу, потому что футбол победил", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: