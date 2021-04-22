Хосеп Гвардиола — о Суперлиге: руководители «Манчестер Сити» не должны извиняться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с приостановкой Европейской Суперлиги. По словам специалиста, руководителям клуба не стоит извиняться за намерение включить «горожан» в состав участников нового турнира.
«Я знаю этих ребят, они не должны извиняться. Я знаю, кто наши руководители, кто наш исполнительный директор, это самое главное. Эта глава закрыта, конец», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». 20 апреля «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.
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Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
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