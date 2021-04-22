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Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Химками»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Химки» — организованная команда, хорошо обороняется. Эта игра будет интенсивной и интересной с точки зрения тактического построения обеих команд.

Один из центральных защитников «Химок» дисквалифицирован, мы готовимся к обеим схемам со стороны соперника. Важно поддерживать интенсивность игры все 90 минут, учитывая, что будем играть на своём поле при поддержке болельщиков.

«Химки» с Глушаковым и без него совершенно разные команды? Не думаю, что это так, понятно, что Денис очень важный игрок. Виден почерк игры подмосковного клуба, зачастую футболисты высоко прессингуют. Ждём, что «Химки» будут активны и в атаке, и в обороне», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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