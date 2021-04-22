Гарет Бэйл прокомментировал первую победу «Тоттенхэма» после увольнения Жозе Моуринью
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, прокомментировал первую победу «шпор» после отставки Жозе Моуринью. Вчера, 21 апреля, «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче английской Премьер-лиги со счётом 2:1. На счету валлийца один забитый мяч. Временным главным тренером лондонской команды до конца сезона будет Райан Мэйсон.
«Саутгемптон» оказывал сильное давление в первом тайме. У нас было всего пару дней с новым тренером, чтобы попробовать некоторые вещи на поле. Нужно больше времени. Но мы отлично пообщались в перерыве о том, в чём нужно прибавить. Во втором тайме мы контролировали игру и заслужили победу», — приводит слова Бэйла Sky Sports.
Гарет Бэйл: я видел НЛО
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