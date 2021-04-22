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Протестующие фанаты «Манчестер Юнайтед» потребовали позвать Сульшера. Тренер вышел

Протестующие фанаты «Манчестер Юнайтед» потребовали позвать Сульшера. Тренер вышел
Футбол / Англия 0
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Стали известны новые подробности событий на акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Напомним, поклонники манкунианцев недовольны вступлением команды в Европейскую Суперлигу, несмотря на её последующий отказ от участия в турнире.

Как сообщается в «твиттере» Red Issue, к фанатам вышел работник базы, после чего они потребовали от него позвать главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Болельщикам было отказано, однако они заверили, что будут протестовать, пока специалист не выйдет к ним.

Впоследствии норвежец вышел к болельщикам. Те напомнили, что он участвовал в кампании против Глейзеров в 2005 году, будучи футболистом «Манчестер Юнайтед», и спросили, что мешает ему вести себя аналогичным образом сейчас. Сульшер ответил, что Джоэл Глейзер любит клуб. Фанаты остались недовольны его словами и сказали, что владелец любит не «МЮ», а деньги, которые выводит из клуба.

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