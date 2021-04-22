Протестующие фанаты «Манчестер Юнайтед» потребовали позвать Сульшера. Тренер вышел

Стали известны новые подробности событий на акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Напомним, поклонники манкунианцев недовольны вступлением команды в Европейскую Суперлигу, несмотря на её последующий отказ от участия в турнире.



Как сообщается в «твиттере» Red Issue, к фанатам вышел работник базы, после чего они потребовали от него позвать главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Болельщикам было отказано, однако они заверили, что будут протестовать, пока специалист не выйдет к ним.



Впоследствии норвежец вышел к болельщикам. Те напомнили, что он участвовал в кампании против Глейзеров в 2005 году, будучи футболистом «Манчестер Юнайтед», и спросили, что мешает ему вести себя аналогичным образом сейчас. Сульшер ответил, что Джоэл Глейзер любит клуб. Фанаты остались недовольны его словами и сказали, что владелец любит не «МЮ», а деньги, которые выводит из клуба.

Фанаты «МЮ» заблокировали вход на базу и пробрались на поле. Они требуют ухода владельцев