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Президент УЕФА: «Барселона» разочаровала меня меньше остальных. Лапорта не виноват

Президент УЕФА: «Барселона» разочаровала меня меньше остальных. Лапорта не виноват
Футбол / Испания 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин заступился за главу «Барселоны» Жоана Лапорту, несмотря на то что клуб вступил в Европейскую Суперлигу.

«В какой-то степени меня разочаровали все, но «Барселона», наверное, меньше остальных. Они совсем недавно избрали Лапорту президентом, и я говорил с ним два или три раза. Он находился под большим давлением из-за финансового положения клуба. Оно досталось Лапорте от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась таким образом. Очевидно, Лапорта был под давлением, но как способный переговорщик нашёл выход», — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, в Суперлиге также должны были участвовать «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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