Моуринью 4 часа критиковал игроков «Тоттенхэма» после увольнения

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью задержался на четыре часа на базе «Тоттенхэма», чтобы выразить недовольство некоторыми игроками команды, сообщает The Telegraph.



По информации источника, Моуринью прибыл на базу клуба в понедельник утром для того, чтобы провести тренировку. Но руководство клуба объявило ему об увольнении, предложив немедленно покинуть расположение клуба либо же забрать свои вещи в офисе. После того, как португалец остался, чтобы забрать свои вещи, он более четырёх часов беседовал с игроками. Моуринью критиковал игроков основы лондонского клуба в присутствии всех остальных членов команды.



Отношения наставника с некоторыми игроками сильно ухудшились после того, как «шпоры» вылетели из Лиги Европы, проиграв в матче с «Динамо Загреб» месяц назад. Атмосфера на тренировках стала напряжённой, а игроки «боялись улыбнуться».



Во время своего пребывания в клубе Жозе также поссорился с защитником Дэнни Роузом, который критиковал наставника за выбор в стартовый состав игроков, несмотря на их плохую форму на тренировках.

Жозе Моуринью — на вопрос о справедливости своего увольнения: я ничего не скажу