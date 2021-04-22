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Моуринью 4 часа критиковал игроков «Тоттенхэма» после увольнения

Моуринью 4 часа критиковал игроков «Тоттенхэма» после увольнения
Футбол / Англия 0
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью задержался на четыре часа на базе «Тоттенхэма», чтобы выразить недовольство некоторыми игроками команды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Моуринью прибыл на базу клуба в понедельник утром для того, чтобы провести тренировку. Но руководство клуба объявило ему об увольнении, предложив немедленно покинуть расположение клуба либо же забрать свои вещи в офисе. После того, как португалец остался, чтобы забрать свои вещи, он более четырёх часов беседовал с игроками. Моуринью критиковал игроков основы лондонского клуба в присутствии всех остальных членов команды.

Отношения наставника с некоторыми игроками сильно ухудшились после того, как «шпоры» вылетели из Лиги Европы, проиграв в матче с «Динамо Загреб» месяц назад. Атмосфера на тренировках стала напряжённой, а игроки «боялись улыбнуться».

Во время своего пребывания в клубе Жозе также поссорился с защитником Дэнни Роузом, который критиковал наставника за выбор в стартовый состав игроков, несмотря на их плохую форму на тренировках.

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