«Отказ мог бы стать исторической ошибкой». «Барселона» сделала заявление по Суперлиге

Каталонская «Барселона», которая собиралась стать одним из учредителей провалившегося проекта Европейской Суперлиги, сделала официальное заявление по поводу планировавшегося участия в турнире.

«Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков.

В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Целью турнира являлось повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей.

Решение было принято с убеждением, что предполагаемый отказ от участия в этой инициативе в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой. Как мировой эталонный спортивный клуб мы отстаиваем лидерское призвание клуба, которое является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая социальную реакцию, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это упражнение по углублённому анализу требует времени и необходимой безмятежности, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий.

Мы считаем не менее важным отметить объективный факт, что суд ООН уже предоставил запрашиваемую срочную юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неуместным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то что «Барселона» прекрасно осознаёт важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, «Барселона» всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению к социальной стороне вопроса и общественному мнению», — написала клубная пресс-служба.