Доход УЕФА снизился на 21%. Зарплата президента УЕФА Чеферина выросла

Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 выросла на € 450 тыс. Таким образом, Чеферин получил € 2.19 млн до выплаты налогов, сообщает Vozpópuli.



По информации источника, Чеферин из года в год повышал зарплату. В первый год своего пребывания на посту президента УЕФА Чеферин получил € 1.41 млн. В последующем сезоне президент организации сохранил такое же вознаграждение, но в сезоне-2018/2019 оно увеличилось до € 1.74 млн, а в последнем — € 2.19 млн.



В общей сложности Чеферин заработал на посту президента УЕФА с момента своего назначения в 2016 году примерно € 6.76 млн.



Организация объясняет, что в сезоне-2018/2019 для ее руководителей была разработана система вознаграждения, которая «направлена ​​на поддержание позиции УЕФА как ведущей спортивной организации с постоянно растущим глобальным охватом» для сохранения профессиональных талантов.



Пандемия сказалась на выручке УЕФА, которая по итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 июня 2020 года, упала на 21%.