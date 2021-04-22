Доход УЕФА снизился на 21%. Зарплата президента УЕФА Чеферина выросла

Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 выросла на € 450 тыс. Таким образом, Чеферин получил € 2.19 млн до выплаты налогов, сообщает Vozpópuli.
По информации источника, Чеферин из года в год повышал зарплату. В первый год своего пребывания на посту президента УЕФА Чеферин получил € 1.41 млн. В последующем сезоне президент организации сохранил такое же вознаграждение, но в сезоне-2018/2019 оно увеличилось до € 1.74 млн, а в последнем — € 2.19 млн.
В общей сложности Чеферин заработал на посту президента УЕФА с момента своего назначения в 2016 году примерно € 6.76 млн.
Организация объясняет, что в сезоне-2018/2019 для ее руководителей была разработана система вознаграждения, которая «направлена на поддержание позиции УЕФА как ведущей спортивной организации с постоянно растущим глобальным охватом» для сохранения профессиональных талантов.
Пандемия сказалась на выручке УЕФА, которая по итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 июня 2020 года, упала на 21%.
- 22 апреля 2021
-
23:34
-
23:26
-
23:09
-
23:09
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:09
-
21:02
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:07
-
19:53
-
19:44
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:34
-
18:28
-
18:23