«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

«Милан» продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем. Новое соглашение 39-летнего шведа с россонери рассчитано до 2022 года, информирует официальный сайт «Милана».
Ранее появлялась информация, что заработная плата шведского форварда составит € 7 млн за сезон. Кроме того, в соглашении Ибрагимовича с «Миланом» предусмотрены бонусы.
В октябре 2021 года Златану исполнится 40 лет. Швед перешёл в россонери из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.
В ходе своей карьеры Златан также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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