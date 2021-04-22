Линекер: хотелось бы, чтобы VAR пошёл в том же направлении, что и Европейская Суперлига
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, комментируя гол нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди в ворота «Вест Бромвича» (3:0 к 60-й минуте) в матче 32-го тура АПЛ, вновь выступил против VAR.
«Варди вернулся. Джейми забивает после блестящей комбинации. Однако сейчас очень сложно праздновать голы, когда есть VAR. Хотелось бы, чтобы он пошёл в том же направлении, что и Европейская Суперлига», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
6 февраля 2021 года Линекер уже обрушивался с критикой на видеоповторы: «Однозначно VAR не помогает судьям, а выставляет их в худшем свете. Было бы здорово, если бы от него отказались. Разумеется, этого не случится, но футбол из-за VAR стал хуже».
Гари Линекер отреагировал на новости о выходе английских клубов из Суперлиги
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