Федерация футбола Франции наказала двух футболистов за интимное видео
Федерация футбола Франции наказала футболиста «Арсенала» Вильяма Салибу, который сейчас выступает на правах аренды за «Ниццу», а также игрока молодёжной команды «Брайтона» Ульрика Энеме-Элла за интимное видео, сообщает Get French Football News.
По данным источника, Салиба отстранили от выступлений за сборную на один месяц условно. Энеме-Элла, в свою очередь, дисквалифицирован на три месяца, из которых только один условно. При этом, оба игрока смогут играть за свои клубы.
Напомним, в феврале появилась видеозапись, на которой Салима снимает партнёра по юношеской сборной Франции Ульрика Энеме-Элла, занимающегося самоудовлетворением. Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому своё лицо в кадре также запечатлел.
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В скандальном деле замешаны игроки, выступавшие в чемпионате России.
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