«Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье, сообщает Calciomercato.

По данным источника, приоритетной задачей на летнее трансферное окно туринцы считают подписание полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его команда, набрав в 32 турах 49 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в € 35 млн.