Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопрос о своём будущем в «Локомотиве».

«У меня есть цель: в этом сезоне хочу забить десять голов, пока семь в чемпионате и два в Кубке России. Переговоры с «Локомотивом» ещё не состоялись, но я бы хотел, чтобы вопрос о моём будущем был прояснён к январю 2022 года. У меня контракт до конца июня 2022 года, и я не собираюсь улаживать всё в последний момент. Могу ли я сменить клуб этим летом? Сомневаюсь, но мало ли. Пока что чувствую себя в России очень хорошо», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.

Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с «железнодорожниками» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провёл 23 матча, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.