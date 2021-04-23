Агент Сафонов: велики шансы уехать в Европу у Азмуна. Допускаю уход Лунёва из «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, кто летом может покинуть состав «Зенита».



«Думаю, велики шансы уехать в Европу у Азмуна. Отъезд пойдет ему на пользу. Да, в «Зените» Сердар делает результат, много забивает, но… Не скажу, что нападающий в Санкт-Петербурге заскучал, просто пришло время для дальнейшего прогресса, что-то в карьере надо поменять. Кто ещё? Допускаю уход Лунёва. Слышал, что он хочет попробовать себя в Европе, а у него как раз после сезона заканчивается контракт с «Зенитом». К тому же Андрею 29 лет. Потом уже будет сложнее заинтересовать европейские клубы. Стало быть, ближайшее межсезонье выглядит для него лучшим вариантом уехать.



Давно хочет уйти Дриусси, но это не новость. Наверное, «Зенит» аргентинец покинет. С остальными легионерами сложнее, даже если на Сантоса и Барриоса будет спрос. Петербургский клуб за дорого покупает игроков, платит им высокие зарплаты, поэтому продать футболиста с выгодой для себя, особенно в период падения рынка из-за пандемии, «сине-бело-голубым» трудно», — цитирует Сафонова «Спорт уик-энд».

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