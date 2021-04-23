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«Локомотив» стал номинальным хозяином финала Кубка России

«Локомотив» стал номинальным хозяином финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

«Локомотив» стал номинальным хозяином финала Кубка России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Финальная встреча Кубка России состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Участниками матча стали «Локомотив» и «Крылья Советов». Старт встречи — в 20:00 мск.

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В матче 1/2 финала Кубка России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 0:0 (1:4 в серии пенальти). Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:1.

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