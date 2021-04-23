Рибалта намерен позвать Николича в «Парму». «Локомотив» хочет продлить контракт с тренером

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич удачной работой с командой привлёк к себе внимание из-за границы.



Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, недавно занявший пост управляющего директора «Пармы», хочет видеть в клубе сербского специалиста. Ожидается, что управленец позовёт его в команду летом, предложив двухлетний контракт.



При этом «Локомотив» хочет сохранить Николича. Руководство клуба намерено продлить с ним соглашение на три сезона, до лета 2024 года. Стороны ещё не договорились, но в скором времени могут это сделать.



Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. За четыре тура до конца сезона железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Николич – король. Если «Локомотив» упустит его, то это готовый тренер для «Спартака» Для РПЛ – лучше, чем Моуринью.