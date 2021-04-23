Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рибалта намерен позвать Николича в «Парму». «Локомотив» хочет продлить контракт с тренером

Рибалта намерен позвать Николича в «Парму». «Локомотив» хочет продлить контракт с тренером
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич удачной работой с командой привлёк к себе внимание из-за границы.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, недавно занявший пост управляющего директора «Пармы», хочет видеть в клубе сербского специалиста. Ожидается, что управленец позовёт его в команду летом, предложив двухлетний контракт.

При этом «Локомотив» хочет сохранить Николича. Руководство клуба намерено продлить с ним соглашение на три сезона, до лета 2024 года. Стороны ещё не договорились, но в скором времени могут это сделать.

Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. За четыре тура до конца сезона железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Николич – король. Если «Локомотив» упустит его, то это готовый тренер для «Спартака»
Для РПЛ – лучше, чем Моуринью.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021