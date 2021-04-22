Николич – король. Если «Локомотив» упустит его, то это готовый тренер для «Спартака»

Сейчас, когда «Локомотив» катком проходится по весенним соперникам, выигрывает 10-й матч подряд, набивает разницу мячей 26:3, попадает в финал Кубка (где будет явным фаворитом) и почти завоёвывает путёвку в Лигу чемпионов (я очень сомневаюсь, что железнодорожники её отдадут), осенние события кажутся чем-то совсем далёким и нереалистичным.

«Локомотив» — в финале Кубка. Кто-то вообще может остановить эту машину? Марко Николич выигрывает всё в этом году!

Уже не верится, что «Локомотив» в ноябре-декабре с позором громили «Краснодар» и «Динамо», отгружая команде по пять мячей, что Николич находился в шаге от отставки – как из-за плохих результатов, так и очередной революции внутри клуба. Казалось, сербский тренер был приговорён – и руководство попросту ждало его нескольких осечек. Однако работа Николича начиная с января оказалась не просто хорошей, а безупречной. Даже если очень постараться, в ней не к чему придраться, ведь выполняются все задачи — как турнирные, так и второстепенные.



История успеха Николича (пока – промежуточного, но всё же) на самом деле должна многому нас научить. Признаю, что в какой-то момент осенью в поисках справедливости я сам задавался вопросом: почему Сёмина уволили из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов, а Николич, приглашённый как раз для вывода клуба на новый европейский уровень, остался и получил второй шанс, а не разделил участь Кикнадзе? Но уже зимой, когда мне удалось увидеть несколько спаррингов «Локомотива», немедленно захотелось аннулировать вопрос. Я увидел совершенно другой «Локомотив», сильно впечатлился и проникся.

«Локомотив» приятно удивил зимой. Николич сменил схему, команда показывает мощный футбол Молодёжь играет заметную роль, ожил даже «мёртвый» по осени Камано!

Потом всё это великолепие перенеслось на официальный сезон – и здесь важно подчеркнуть, что факт 10 побед подряд всё же приукрашивает историю и придаёт ей романтики, поскольку «Локомотиву» сопутствует удача, в ряде матчей он запросто мог не победить. Хотя даже если итогом стали семь побед и три ничьих или восемь побед и два поражения, работу Николича всё равно нужно было бы подчеркнуть. Работа эта – потрясающая. Благодаря ей команда обрела лицо и вышла на новый уровень.



Мы уже знаем, что внутри «Локомотива» не всё гладко: не продлеваются контракты ведущих футболистов, следующий сезон команда может начать не только без Чорлуки, но и без Мухина, Жемалетдинова и ряда других важных футболистов. Уйти запросто может и сам Николич – условия его контракта не исключают такого развития событий. Причём руководство «Локомотива» даже во время столь невероятной победной серии до сих пор ни разу не вышло на сцену и не выразило тренеру респект, поддержку – да что угодно.

Чорлука, Мухин и Жемалетдинов — на выход. Почему «Локомотив» теряет важных игроков Летом состав команды Марко Николича может серьёзно поменяться.

Это станет невероятным сюжетом, который не будет иметь ничего общего с футболом. Но если невозможное всё же случится и Николич уйдёт, то убеждён, Федун обязан рассмотреть его кандидатуру всерьёз по отношению к «Спартаку».

Ведь сербский специалист соответствует почти всем критериям:



1) у Николича есть своя философия и свой стиль, которые прошли с ним сквозь годы. Специфичные схемы с «ромбом» Марко применял ещё в Венгрии, вот и в «Локомотиве», когда он получил адекватное время на сборах, сразу же перестроил команду под себя. «95 процентов – свои принципы, 5 процентов – подстройка под соперников», — эту стратегию Николич привёл в недавнем интервью. Здесь есть чёткие алгоритмы постепенной атаки, но и в быстрых «Локомотив» хорош. Полагаю, что в скором будущем, если уйдут кадровые проблемы, команда будет играть с позиции силы чаще – и против более статусных соперников;



2) в то же время Николич – тренер, который умеет быть гибким и подстраиваться под соперников. Это мы увидели в достойных матчах в Лиге чемпионов. Осенью «Локомотив» пусть и не вышел из сложной группы в весну, но по крайней мере его матчи можно было смотреть без текущей из глаз крови. В отличие от «Зенита»;



3) Николич умеет адекватно оценивать качество игры. Вот и после ЦСКА он не побоялся признаться на публике, что игра команды его слегка беспокоит – нужно прибавлять. Хотя с тактической точки зрения команде удался сильный первый тайм, да и второй не был провальным, команда не рассыпалась;



4) серб эффективно выстраивает структуры стандартов – как в обороне, так и атаке. Почти все соперники по весне мучаются с «зоной» «Локомотива», команда допускает минимальное число моментов;

5) при Николиче действительно растут молодые игроки. Поначалу «работа с молодёжью» была негативным мемом из-за выступлений Кикнадзе, но давайте взглянем на сегодняшнюю команду. Мухин стремительно спрогрессировал и дорос до статуса игрока сборной. Рыбчинский внезапно превратился в достойного правого защитника. Куликов органично вписался как в осеннюю структуру, так и весеннюю. Уверен, рост настиг бы и Иосифова, если бы тот не разругался с клубом из-за контракта;



6) Николич не боится экспериментировать и умеет находить игрокам альтернативные позиции. То есть теоретически он способен спасать неудачные трансферы (Камано), раскрывать игроков с новой стороны (Жемалетдинов). Это как раз то, чего не хватает «Спартаку» в последние годы. Там доля неудачных приобретений катастрофически высокая, в том числе из-за постоянной турбулентности и отсутствия последовательной тренерской работы;

7) у команды Николича всё в порядке с психологией – его «Локомотив» умеет терпеть и дожимать соперника в сложных матчах. Железнодорожники отличаются феноменальной реализацией и напоминают тихого, молчаливого киллера, который сначала прячется, а потом стремительно делает своё дело и уходит;



8) Николич уже адаптировался к РПЛ – ему не потребуется время на адаптацию, он знает рынок, знаком с особенностями соперников и судейства, не пребывает в информационном вакууме и не живёт в собственном мире;



9) наконец, главное: Николич умеет работать под жёстким давлением. Это ключевое качество для потенциального тренера «Спартака». Давайте вспомним, что уже успел пережить серб: это и агрессивные сравнения с Сёминым, и давление от болельщиков на первых порах, и эпатажные выступления Кикнадзе, и испытания чудовищными результатами, и очередная революция в клубе, и плохие трансферы, и многочисленные травмы. А итого Николич вылез – и находится наверху. Да, в «Спартаке» будет ещё сложнее, но налицо все предпосылки, что по темпераменту и складу личности Николич соответствует.



Прекрасно понимаю, что на сегодня говорить о будущем Николича слишком рано. Если звёзды всё же сойдутся, то Федуну обязательно стоит задуматься. В положении «Спартака», когда нет очевидных вариантов на зарубежном рынке и тем более их нет на российском, Николич может стать не супердорогим и не суперэлитным (повторю: везение команде всё же сопутствует), зато проверенным и адаптированным вариантом. Да и мотивации у него будет куда больше, чем у условного Моуринью.