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Основатель Spotify выразил желание купить «Арсенал»

Основатель Spotify выразил желание купить «Арсенал»
Футбол / Англия 0
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Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб.

С самого раннего детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», – написал шведский бизнесмен на своей странице в «Твиттере».

По данным Forbes, состояние Даниэля Эка оценивается в € 3,9 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира, выпущенном всё тем же Forbes, «Арсенал» занимает восьмое место — стоимость «канониров» оценили в € 2,3 млрд.

Сегодня фанаты «Арсенала» проводят акцию протеста против руководства клуба, призывая Стэна Кронке продать клуб. Болельщики возмущены решением «Арсенала» участвовать в Европейской Суперлиге.

Болельщики «Арсенала» устроили массовую акцию протеста против владельца клуба
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