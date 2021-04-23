Основатель Spotify выразил желание купить «Арсенал»

Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб.
С самого раннего детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», – написал шведский бизнесмен на своей странице в «Твиттере».
По данным Forbes, состояние Даниэля Эка оценивается в € 3,9 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира, выпущенном всё тем же Forbes, «Арсенал» занимает восьмое место — стоимость «канониров» оценили в € 2,3 млрд.
Сегодня фанаты «Арсенала» проводят акцию протеста против руководства клуба, призывая Стэна Кронке продать клуб. Болельщики возмущены решением «Арсенала» участвовать в Европейской Суперлиге.
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